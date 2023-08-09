"التحالف الوطنى": تدريب وتسليم 50 سيدة من الفشن مشروعات التمكين الاقتصادى

كتب محمد السيد

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أحد كيانات التحالف عدد من المشروعات الصغيرة علي أكثر من 50 سيدة من أهالي قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن ببنى سويف، وذلك في إطار مشروع "نحو مجتمعات ريفيه مصرية مرنة" الذى تنفذه الهيئة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بجانب عقد ندوة تثقيفية لتوعية السيدات بأسس ومبادئ التربية الصحيحة للبط، وكيفية الاستفادة منها اقتصادياً وغذائياً.

كما نفذت الهيئة في إطار مشروع التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً تدريب 50 سيدة من أهالي قرية السد التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية على أسس الغذاء الآمن تمهيداً لتسليمهن مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.