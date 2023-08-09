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البابا تواضروس يهنئ بصوم العذراء ويشيد بخدمة الكنيسة فى سموحة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 09:33 م
البابا تواضروس يهنئ بصوم العذراء ويشيد بخدمة الكنيسة فى سموحة قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعى اليوم، التهنئة لأبنائه في كل مكان بمناسبة صوم السيدة العذراء ووصفه قداسته بأنه صوم محبوب فى كنيستنا.

 

وأشاد قداسته، فى بداية عظته، بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار في سموحة بالإسكندرية المقام فيها اجتماع اليوم، وتحدث عن خدمة الكنيسة المتسعة والعريقة وآبائها وخدامها وخادماتها وأراخنتها.

 

وذكر قداسة البابا امتداد خدمات الكنيسة المتنوعة، ومن أبرزها مستشفى الكنيسة، حتى إلى خارج الإسكندرية.

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

جانب من العظة
جانب من العظة

 

جانب من عظة البابا
جانب من عظة البابا

 

عظة البابا
عظة البابا

 

وصول قداسة البابا
وصول قداسة البابا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عظه البابا

اجتماع الاربعاء



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