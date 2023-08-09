البابا تواضروس يحذر أولياء الأمور: النجاح ليس درجات ونفسية ابنك أهم

الإسكندرية جاكلين منير

حذر البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية ، أولياء الأمور من توجيه الالفاظ الجارحة للابناء ، خاصة بعد الحصول على مجمع منخفض أخر العام ، قائلا ": نفسية ابنك أهم من الدرجة والنجاح ليس درجات فقط"، مؤكدا على أن طريق الحياة طويل و ممتلئ بالنجاحات ، و قد يترك لفظ جارح علامة فى نفسية طفلك حتى بعد الكبر.

ضاربا المثل ب " أديسون " مخترع الكهرباء الذى طردة مدير المدرسة لمستواه المنخفض فى الدراسة، وظلت والدتة تشجعه فى التعلم حتى أصبح من أعظم علماء التاريخ مخترع الكهرباء.

جاء ذلك خلال صلاة النهضة الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء ، وذلك من كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف البار بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، وفى إطار الإجتماع الإسبوعى يوم الأربعاء من كل اسبوع ، وبحضور القمص ابرام اميل الوكيل البابوى بالإسكندرية و الأنبا بافلى رئيس كنائس قطاع شرق و الأنبا ايلاريون رئيس كنائس قطاع غرب الإسكندرية وعدد من الأباء الكهنة و الحضور بالكنيسة .

وقد ألقى البابا تواضروس الثانى عظة روحية حول ، مقولة " الرعاة اضبطهم" و هى صلاة تقال فى القداس الإلهى ، وأوضح البابا أن الصلاة تشمل كل من يقوم بواجب الرعاية سواء الكاهن بالكنيسة أو خدام الكنيسة أو الأباء و الأمهات .

مشيرا الى الصلاة تعنى ضرورة ألتزام الراعى و تحملة مسؤلية الرعاية ، محذرا من الإهمال فى واجب الرعاية و الهروب من المسؤلية ، مع كثرة الأعذار و التبريرات ، و الذمر مع عدم الرضا ومقارنة وضعة بالأخرين ، كما حذر من صفة سلبية وهى الإكتفاء بالمظاهر التى تعيق الإنسان عن الحياة الأبدية .

وشدد البابا تواضروس على ضرورة أن يلتزم الراعى بضبط النفس و الأفكار و الأقوال ، وضبط الكلمات التى تخرج من الفم ، محذرا من القاء الألفاظ الجارحة و الإنسياق وراء الإنفعال و التسرع و اطلاق الأحكام ، كما شدد على أن يكون للراعى ابتسامة دائمة على وجهه .

ضاربا المثل بالدكتور مجدى يعقوب الذى بدأ فى أنشاء سلاسل الامل بالعالم كله لرعاية الاطفال و يقوم بمعالجة الغنى و الفقير دون تفرقة و يعطى العلم للأجيال القادمة .

وهنأ البابا تواضروس الأقباط بمناسبة صيام السيدة العذراء ، واصفا أياه بأنة الصوم المحبب بالكنيسة.

فيما نعى البابا الأنبا ميشائيل،رئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا،

والذى تم إقامة صلاة القداس الإلهي للتجنيز اليوم بألمانيا ، حيث تنيح الأنبا ميشائيل، يوم السبت، عن عمر بلغ 81 سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالي 45 سنة، قضى معظمها في خدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوبي ألمانيا.