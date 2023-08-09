اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أغسطس 2023 01:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس الثانى عن الأنبا ميشائيل: كان ناسكًا ومحبًّا ومتكلًا على الله فى كل شىء

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 10:06 م
البابا تواضروس الثانى عن الأنبا ميشائيل: كان ناسكًا ومحبًّا ومتكلًا على الله فى كل شىء الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبى ألمانيا
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعى اليوم، حياة وخدمة مثلث الرحمات الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبى ألمانيا، الذى توفى السبت الماضى.

وقال قداسة البابا إن الأنبا ميشائيل أحد الآباء الأساقفة المباركين وقضى نصف عمره راهبًا وخادمًا، وإنه يعد من أوائل الخدام والكهنة الذين خدموا في ألمانيا، وأكمل قداسته حديثه فقال إن الراحل البابا شنودة الثالث أرسله إلى ألمانيا منذ 45 سنة وبدأ خدمته هناك واستمر بالصبر والصلاة والعمل والجهد والتعب والمحبة واستطاع أن ينشئ أول دير قبطى فى أوروبا وكانت كنيسة الدير أول كنيسة قبطية تُبنَى فى هذه القارة، وُنِيَت على الطراز القبطى المصرى وصارت شاهدة للمسيح، ودشنها مثلث الرحمات البابا شنودة، وافتتح كلية إكليريكية فى الدير فأصبح منارة للتعليم.

وأضاف قداسته أن الأنبا ميشائيل ظل يخدم باسم الراهب القمص ميخائيل البراموسى لمدة 35 عامًا إلى أن أقيم أسقفًا ورئيسًا للدير ولجنوبى ألمانيا منذ 10 أعوام.

وأكد قداسته أنه لم يمر يوم على الأنبا ميشائيل بدون خدمة، وأنه كان إنسانًا ناسكًا ومحبًّا ومتكلًا على الله فى كل شىء لذلك نجح فى خدمته وأصبح هنالك مجمع رهبان للدير ومجمع كهنة للإيبارشية، ورعاية وخدمة كبيرين، وتعمير بكنائس كثيرة لخدمة تجمعات الأقباط الصغيرة المنتشرة فى جنوبى ألمانيا، وأصبح الدير فى كريفلباخ مركزًا كبيرًا للخدمة بكل الآباء الموجودين هناك.

واستأنف قداسة البابا حديثه بأن قداسته وكل آباء المجمع المقدس للكنيسة يودعون نيافة الأنبا ميشائيل على رجاء القيامة، وأن قداسته كلف عددًا من الآباء الأحبار فى أوروبا بصلاة التجنيز الذى أقيم اليوم فى كريفلباخ والتى حضرها عدد كبير من الآباء وأحباء مثلث الرحمات الأنبا ميشائيل.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا ميشائيل

البابا شنوده الثالث



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء فى السادسة مساء

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:00 ص

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية غداً الأربعاء

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:10 م

البابا تواضروس الثانى يلتقى الحاصلين على الماچستير والدكتوراه فى الدراسات القبطية

السبت، 29 يوليو 2023 09:49 م

البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة وخدام كنائس الخليج.. صور

الجمعة، 28 يوليو 2023 07:35 م

البابا تواضروس الثانى يلتقى برابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:43 م

تفاصيل لقاء البابا تواضروس الثانى مع المدير البطريركي للكلدان في مصر

الأحد، 23 يوليو 2023 12:49 م

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني

السبت، 15 يوليو 2023 07:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة