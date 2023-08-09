وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة حلحول شمال مُحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "بدو" شمال القدس خارج الجدار، وثالثًا على حاجز (قلنديا) العسكري وذلك بعد إطلاق الرصاص على سيارة مارة بالحاجز والاعتداء على سائقها بالضرب المبرح.

وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال فلسطينيين آخرين من مُحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية.