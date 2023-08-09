اليوم السابع
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الإعدام لـ "سماك" قتل آخر بسبب نزاع قضائى بينهما فى الإسكندرية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 05:21 م
الإعدام لـ "سماك" قتل آخر بسبب نزاع قضائى بينهما فى الإسكندرية المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر، بمعاقبة المتهم " ص.م.م"، حضوريا وباجماع الآراء بالاعدام شنقا، والزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بقتل المجني عليه " م.إ.أ".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31762 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان ،يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض، مما تسبب في وفاته بدائرة القسم.
 
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان ، أنه علي اثر خلافات سابقة بين المجني عليه " م.إ.أ" وبين المتهم " ص.م.م" سماك، ووجود نزاعات قضائية بين المتهم وبين المجني عليه ، عقد المتهم النية والعزم علي قتله فاعدا لذلك سلاح أبيض سكين، وتوجه الي إقامة المجني عليه متعديا علية بالسباب وما أن ظفر به أسفل مسكنه باعته بطعنتين استقرتا بالبطن والصدر من الناحية اليسري قاصدا إزهاق روحه وسقط المجني عليه غارقا في دمائه، واصدمت رأسه بـ"قالب طوب" ولاذا المتهم بالفرار وتم القبض عليه ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالاعدام شنقا للمتهم.

أخبار الإسكندرية

عقوبة القتل

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محكمة جنايات الإسكندرية

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