اليوم السابع
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الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:56 م
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الإحصاء: 11.7 مليون سائح زاروا مصر والإيرادات تسجل 10.7مليار دولار خلال عام 2022

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:25 م
الإحصاء: 11.7 مليون سائح زاروا مصر والإيرادات تسجل 10.7مليار دولار خلال عام 2022 جهاز الإحصاء- أرشيفية
كتب مدحت عادل

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عادت الحياة من جديد للسياحة المصرية، وبدأت تتعافى بعد سنوات من الضعف نتيجة لحائجة كورونا التي اجتاحت العالم خلال السنوات الماضية؛ حيث زار مصر خلال العالم الماضي 11.7 مليون سائح من مختلف دول العالم مقابل 8 مليون سائح خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%، وذلك وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.
 
وأوضح الإحصاء أن السائحين الأوروبيين استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال عام  2022، حيث بلغ عددهم 7.3 مليون سائح بنسبة 62.6 % من إجمالي عدد السائحين، يليهم العرب 3.1 مليون سائح بنسبة 26.4%، ثم الأمريكيين 676 ألف سائح بنسبة 5.8%،  وأخيراً سائحين من دول أخرى 619 ألف سائح بنسبة 5.3 %.
 
وسجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم 131 مليون ليلة سياحية خلال عام 2022 مقابل 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%. 
 
وبلغت قيمة إيرادات السياحة 10.7 مليار دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

عائدات السياحة




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