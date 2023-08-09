الأمن العراقى يفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات بالتنسيق الاستخباراتى مع سوريا

نجحت المديرية العامة لشؤون المخدرات بالعراق في تفكيك شبكة تهريب دولية، إثرعملية أمنية دقيقة، حيث نفذتها بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية.

ونفذت العملية الأمنية الدقيقة بإشراف مباشر من وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، حيث نجحت المديرية العامة لشؤون المخدرات في تفكيك شبكة تهريب دولية.

وضبطت المديرية العامة بحوزة أفراد الشبكة 11 كيلوجراما من مواد "كريستال" و"كبتاغون"، حيث أوضحت أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص من المديرية العامة لشؤون المخدرات والأجهزة الأمنية المختصة في إقليم كردستان العراق، بناء على المعلومات الاستخباراتية التي وردت من الجانب السوري".

كما أكدت أن المتهمين أودعوا الحبس بقرار قضائي عن جريمة المتاجرة الدولية بالمخدرات.

ويذكر بأن عملية تبادل للمعلومات تمت وفق الاتفاقية الدولية لمكافحة المخدرات، كما ثمنت السلطات دور وزارة الداخلية السورية والأجهزة المختصة في إقليم كردستان العراق، على تعاونها بهدف الإطاحة بالمتاجرين للمخدرات وتفكيك شبكاتهم.