وأوضحت المنصة - فى بيان اليوم الأربعاء، أن الزيارة التي كانت من المقرر إجراؤها أمس تم إلغاؤها من قبل المجلس العسكري في النيجر، منوهة بأنه فى خطاب صادر من وزارة خارجية النيجر تم توجيهة لممثل (إيكواس) فى نيامى.

وتابعت أن السلطات في النيجر أشارت إلى أن إغلاق المجال الجوي والترتيبات الأمنية اللازمة للقاء المسؤولين، والوضع المصاحب لتهديد إيكواس للنيجر، كلها عوامل تمنع إتمام الزيارة في الوقت الحاضر، علاوة على أن الموقف الشعبي في النيجر يرفض موقف مجموعة إيكواس.

ولفتت إلى أنه على الرغم من هذه الانتكاسة، أكدت مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جديد عزمها على المثابرة في جهودها لاستعادة الاستقرار والديمقراطية فى النيجر.

يشار إلى أن قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" يعتزمون عقد قمة استثنائية حول الوضع السياسي في جمهورية النيجر غدًا الخميس، فى العاصمة النيجيرية "أبوجا".