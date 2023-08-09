أعراض حساسية اللبن عديدة منها ضيق التنفس.. طرق الوقاية

كتب حسام الشقويرى

يمكن أن تظهر أعراض حساسية اللبن من بضع دقائق إلى ساعات بعد تناولك أنت أو طفلك منتجات الألبان، وهي رد فعل غير عادي للجهاز المناعي تجاه اللبن والمنتجات التي تحتوي على اللبن، وفقا لما نشره موقع healthifyme

فيما يلي المؤشرات والأعراض الفورية لحساسية اللبن:



قشعريرة

صفير

حكة أو وخز حول الفم أو الشفتين

انتفاخ الشفتين واللسان والحلق

ضيق التنفس أو السعال

التقيؤ

قد تستغرق العلامات والأعراض التالية وقتًا أطول لتظهر:



براز رخو أو به دم

وجع بطن

إحتقان بالأنف

عيون متدفقة

المغص عند الرضع

وعدم تحمل اللاكتوز وحساسية الألبان لهما أعراض متشابهة. لسوء الحظ ، كثير من الناس يخطئون بينهم. ومع ذلك ، فإن الأسباب (والتأثيرات على جسمك) مختلفة تمامًا.

يشارك الجهاز الهضمي في عدم تحمل اللاكتوز: إذا كنت مصابًا به ، فلن يتمكن جسمك من إنتاج اللاكتاز ، وهو إنزيم ضروري لهضم اللاكتوز. أيضا ، السكر موجود في الحليب. لذا فإن اللاكتوز غير المهضوم يدخل إلى القولون ، والذي يتحلل بواسطة البكتيريا وينتج الانتفاخ والغازات بدلاً من هضمه بشكل صحيح في المعدة والأمعاء الدقيقة. إنه أمر مزعج ولكنه غير ضار.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه منتجات الألبان ، يتفاعل جهازك المناعي مع البروتينات الموجودة في الحليب ومنتجات الألبان الأخرى كما لو كانت دخيلة خطرة. نتيجة لذلك ، تنبعث منه مواد كيميائية تؤدي إلى ردود فعل تحسسية. قد يتراوح رد الفعل التحسسي هذا من متوسط ​​إلى شديد (طفح جلدي ، صعوبة في التنفس ، فقدان الوعي).

الوقاية

يمكنك تقليل الحساسية الغذائية عن طريق تجنب الأطعمة التي تسببها. على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من حساسية اللبن، فتجنب اللبن ومنتجات الألبان. واقرأ ملصقات الطعام بعناية.