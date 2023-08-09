أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-8-2023

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-8-2023.

إيقاف التداول على 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمشروعات الصناعية والهندسية، وبى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية.

البورصة تربح مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 750.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.84% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.32%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 26.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.22%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 75.9 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، 961.2 ألف جنيه، 57.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 75.9 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 17763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 21593 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 7432 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3592 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 5311 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 5434 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.441 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 6.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.721 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.64%.

- حديد عز بسعر إغلاق 45.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.38%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 1.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.95%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.234 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.10%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.491 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 8.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.67%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.44%.