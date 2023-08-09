البورصة تغرم 5 شركات 80 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم 5 شركات بقيمة 80 ألف جنيه، لمخالفة قواعد القيد، ونبهت على شركتي لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والدولية للتأجير التمويلي-انكوليس بمراعاة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

غرمت اللجنة، شركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وجولدن بيراميدز بلازا، وأجواء للصناعات الغذائية بقيمة 20 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت شركة رواد السياحة-رواد مبلغ 10 آلاف جنيه في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023.

كما غرمت لجنة القيد، الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

في الوقت نفسه قررت لجنة القيد بالبورصة، نقل تداول أسهم شركة سبيد ميديكال من القائمة "د" الى القائمة "أ" وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس، وذلك في ضوء قيام الشركة بالإفصاح عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والفترة المالية المنتهية في 31/03/2023.

فيما قررت اللجنة، نقل تداول أسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير، للقائمة (د) وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس، وذلك في ضوء الفقرة الثانية من المادة رقم (74) من الإجراءات التنفيذية، والبند رقم (2) من المادة قرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، مع ضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021، وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.