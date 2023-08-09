أخبار البورصة اليوم الأربعاء 9-8-2023

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 9-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 تريليون جنيه..

إيقاف التداول على 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمشروعات الصناعية والهندسية، وبى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية.

البورصة تربح مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 750.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.84% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.32%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 26.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.22%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 75.9 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، 961.2 ألف جنيه، 57.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 75.9 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 17763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 21593 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 7432 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3592 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 5311 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 5434 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 450 ألف سهم، 557 سهم، 160 ألف سهم، على التوالى، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى (مصر) 7600 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 102.6 ألف سهم.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (1617) لسنة 2023، والمتضمن فى مادته الأولى وقف شركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا أعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانونى فى مواجهة النيابة العامة.



بيراميزا

أعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، موافقة مجلس الإدارة على شراء 500 ألف سهم خزينة بسعر 77 جنيه للسهم الواحد، طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مواد رقم (51-68) من الإجراءات وذلك من سوق الصفقات.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2023، وحقق بنك فيصل الإسلامى المصرى، إيرادات بلغت 11.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2023 مقابل 8.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 36.6%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة 2.9 مليار جنيه مقارنة مع 2 مليار جنيه بنسبة نمو 43.2%.

وحققت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 23.39%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة (نصيب حقوق الملكية للشركة الأم) 580.2 مليون جنيه مقارنة مع 231.1 مليون جنيه بنسبة نمو 151.05%.

وحققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 167 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2023 مقابل 89 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 60 مليون جنيه مقارنة مع 3.3 مليون جنيه.

فيما حققت شركة الألومنيوم العربية، إيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2023 مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 10.2%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة 7.5 مليون جنيه مقارنة مع 15 مليون جنيه بنسبة انخفاض 50.2%.