أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. تراجع أسعار النفط

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عدداً من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات أداء الاسهم في البورصة المصرية وكذلك اداء سوق الذهب وكافة التفاصيل حول نشاط المجموعة الاقتصادية.

مباحثات مصرية كورية لبحث فرص التعاون الصناعى بين البلدين

استقبل المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونجهيون وذلك لبحث فرص التعاون الصناعي بين البلدين والترويج للاستثمارات الكورية الجنوبية بمصر ومتابعة موقف الشركات الصناعية الكورية القائمة بمصر .

وأكد عبد الكريم على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبي،ة مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة للتعاون الصناعي المشترك في ظل البيئة الاستثمارية المواتية في مصر حالياً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية رغم كافة التحديات العالمية وتداعيات أزمة كورونا والحرب الأوكرانية.

وأوضح أن الدولة قامت بعدة مشروعات عملاقة مؤخراً لتطوير البنية التحتية وشبكات المرافق فضلاً عن الإصلاحات الإجرائية والتشريعية، ما أثمر عن تحسن ملموس شعرت به كافة الشركات الكورية والعالمية العاملة في مصر، مما عزز دوافعها نحو التوسع.

مُرحباً بالتعاون المثمر مع السفارة الكورية الجنوبية في دعم خطط الهيئة للترويج للاستثمار الصناعي في مصر أمام الشركات الكورية وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت التعاون في مجال تعميق التصنيع المحلى وخاصة في مجال الإلكترونيات التي تسعى الدولة إلى توطينها نظراً للنجاح الكبير الذي حققته الشركات الكورية في مصر، مشيراً إلى أن شركتى سامسونج وال جي من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية لإنتاج التليفزيونات والغسالات والهواتف الذكية والتابلت ويقومان بتصدير معظم إنتاجهم بالنسبة للتليفزيونات وتحقق نسبة قيمة مضافة محلية تقترب من 50% وتسعى تلك الشركات لإضافة منتجات جديدة وتعميق التصنيع المحلي في منتجاتها تدريجياً بضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكداً على دعم الهيئة الكامل لتلك الشركات وخططهم التوسعية وحل أية معوقات تواجه استثماراتهم في مصر.

ومن جهته صرح كيم هيون السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة أن كوريا تربطها بمصر علاقات تاريخية قوية على المستويات السياسية والاقتصادية، يعززها التوافق والعلاقات الوطيدة للقيادات السياسية للبلدين, وأكد السفير - الذي تولى مهمته منذ شهرين – على الثقل السياسي والاقتصادى لمصرعلى المستوى الإقليمي والعالمي، وأن مصر شريك له الأولوية بما لديها من كافة المقومات لاستثمارات صناعية واعدة، معرباً عن ثقته في أداء الحكومة المصرية في تخطي تداعيات الأزمات العالمية وتحدي توفير العملة الأجنبية في أقرب وقت.

وأشار إلى أن كوريا تمتلك استثمارات كبيرة بمصر في عدة مجالات، مؤكداً أنه اجتمع بمسئولي سامسونج وال جي قبل زيارته للهيئة لبحث تطلعاتهم ومطالبهم في ظل سعي تلك الشركات للتوسع.

البورصة تغرم 5 شركات 80 ألف جنيه قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم 5 شركات بقيمة 80 ألف جنيه، لمخالفة قواعد القيد، ونبهت على شركتي لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والدولية للتأجير التمويلي-انكوليس بمراعاة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. غرمت اللجنة، شركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وجولدن بيراميدز بلازا، وأجواء للصناعات الغذائية بقيمة 20 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت شركة رواد السياحة-رواد مبلغ 10 آلاف جنيه في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023.

تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين

شهدت أسعار النفط تراجعا في التعاملات المبكرة اليوم، إذ زادت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، وذلك بعد نشر بيانات تجارية سلبية؛ مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتا أي ما يعادل 0.2 % لتصل إلى 86 دولارًا للبرميل فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 19 سنتا أو 0.2% وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية. يشار إلى أن العقدين قد ارتفعا بما يقرب من دولار واحد في الجلسة السابقة.

اتحاد المستثمرات العرب يطلق اتفاقية "حياة كريمة"