مصرع شخص وإصابة آخر وطفلته فى حادث سير ببنى سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر وطفلته مساء اليوم الثلاثاء في حادث تصادم دراجة بخارية مع مركبة توك توك بطريق سحارة أبويط بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم توكوتك بدراجة بخارية بطريق سحارة أبويط بمركز الواسطى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لتلقي العلاج اللازم للمصابين.

استقبلت مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، وجيه فتحي، 45 سنة، جثة هامدة، موظف بالأوقاف، مقيم بقرية كفر ابجيج، كما استقبلت مستشفى الواسطى المركزى، رمضان سلطان، 33 سنة، مقيم بقرية أنفسط، وبه كسر بالزراع الايمن، وكسر بالقدم اليمني، و غيبوبه تامه، و نجلتة منه رمضان، 6 سنوات، وبها جروح وسحجات، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما.