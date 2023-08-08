ماونتن فيو تعيد رسم خارطة السوق العقاري بإطلاق أحدث ابتكاراتها The Lighthouse

انطلاقًا من رسالتها المتمثلة في "بناء مجتمعات عمرانية سعيدة "، أعلنت شركة "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري"، عن إطلاق The Lighthouse بمشروع ماونتن فيو رأس الحكمة بالساحل الشمالي، خلال صيف 2023، وهو أول مركز إبداع في مصر والشرق الأوسط مخصص للسعادة المجتمعية ويوفر أنشطة لتنمية المهارات وتحفيز الإبداع مع تطبيق معايير علم السعادة.

يأتي إطلاق The Lighthouse في إطار استراتيجية "ماونتن فيو"، لإقامة مجتمعات تهتم بالجانب الإنساني في المقام الأول وتوفر بيئة ملهمة تخلق مساحة إبداعية وتتخطى مفهوم المجتمعات السكنية التقليدية، بحيث تتيح للعملاء بيئة متكاملة للاستمتاع بحياة ذات مغزى وقيمة، على أن يتم تعميم التجربة في بعض مشروعات ماونتن فيو بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

يقدم مشروع The Lighthouse المكان المخصص للسعادة المجتمعية، مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تناسب جميع احتياجات أفراد الأسرة وتمكن الأجيال الجديدة من ممارسة شغفهم من خلال برامج تنموية وفعاليات تضمن تحقيق مفهوم السعادة، بالإضافة لتحفيز القاطنين الكبار على الاستمتاع بحياتهم من خلال ممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة.

وقال المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري: "نؤمن في ماونتن فيو بأهمية بناء مجتمعات تعتمد على علم السعادة، لذلك نضع احتياجات العملاء في مقدمة أولوياتنا، حيث ترتكز الفلسفة التي يعتمد عليها نموذج أعمالنا على الإنسان كمحور أساسي لكل ما نقوم به. فهدفنا الأساسي يتخطى مجرد التوسع في إقامة مشروعات تقليدية بل خلق مساحات تمكن الناس من الازدهار والتطور. ويأتي إطلاق Lighthouse Theباعتباره أحدث ابتكاراتنا في السوق المصري ليؤكد التزامنا بتطوير مجتمعات تمنح روادها والمقيمين بها حياة سعيدة وذات قيمة ومغزى. لذلك نفخر بريادتنا لهذه المنارة التي انطلقت أولى مراحلها من ماونتن فيو رأس الحكمة على أن تتوسع في مشروعات الشركة بالقاهرة في وقت قريب، لنقدم بذلك مساحة مميزة للتنمية المجتمعية تؤكد ريادتنا وتحقق رؤيتنا التي نتطلع إليها ".

وأضاف سليمان:" إن المكانة الرائدة التي تتمتع بها ماونتن فيو في السوق العقاري المصري تدفعنا دائمًا للسعي لتغيير شكل الصناعة بالكامل من خلال مواكبة الاحتياجات المتنامية وتحقيق قيمة مضافة لهذا السوق المحوري. لذلك، فإننا متحمسون لإطلاق مشروعLighthouse The الذي يطبق مفهوم السعادة باعتباره مكان المخصص للسعادة المجتمعية، والذي يمثل تطبيق لمفهوم هو الأول من نوعه في مصر و الشرق الأوسط، والذي تم تصميمه لبناء مجتمعات ملهمة وليس مجرد وحدات سكنية، وتوفير مساحات نابضة بالحياة من أجل إلهام البشر وتمكينهم من الإنجاز."

ويتيح The Lighthouse للأفراد اختيار ورش العمل التي تناسبهم بعد إجابة استبيان مكون من أكثر من 40 سؤال لقياس مؤشر السعادة ومعرفة اهتماماتهم ورغباتهم، ويلتحق المتقدمين من السكان أو الزائرين إلى ورش عمل مصممة لتنمية مهاراتهم وشخصيتهم بناءً على احتياجاتهم الفعلية بعد تحديد النقاط التي تتطلب العمل عليها في مؤشر السعادة، وتعتمد الأنشطة والفاعليات التي تتم من خلال The Lighthouse على "مقومات السعادة الخمس" التي وضعتها جيم ليم، الشريك المؤسس لشركة Delivering Happiness and Beyond Happiness والتي تهدف في الأساس إلى المزج ما بين الشعور بالسعادة وتحقيق الذات، مما يساهم في تحقيق رؤية "ماونتن فيو" لتطبيق مفهوم يمزج بين نشر السعادة وتحقيق التنمية.

وشهد The Lighthouse إقبالًا كبيرًا من الزائرين على المشاركة في العديد من الأنشطة التنموية والفعاليات مثل الطبخ والرسم والموضة والعزف على الآلات الموسيقة وأعمال يدوية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالرياضة والفن. صممت هذه الفعاليات وورش العمل لتلبية احتياجات الاسرة وتتوافق مع فئاتهم العمرية المختلفة، حيث تتوافر العديد من الفاعليات والأنشطة التفاعلية المصممة مثل عروض الموسيقى الحية والعروض الكوميدية الارتجالية، مما يساهم في تعلم المهارات في مجالات مختلفة، لذلك تم تصميم ورش العمل لمساعدة الأفراد على تطوير مهاراتهم والنمو على المستوى الشخصي واستكشاف المعنى الحقيقي للسعادة.



