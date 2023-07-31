كيف يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

كتب حسام الشقويرى

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب ، والأشخاص المصابون بداء السكري هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بحالات أخرى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وفقًا لما نشره موقع healthy food.

وتعد أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة وخاصة إذا كان المريض يعانى من مرض السكرى فمن المرجح أن يكون مصابًا بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بمقدار الضعف مقارنة بشخص غير مصاب بالسكري - وفي سن أصغر، وكلما طالت فترة الإصابة بالسكري، زادت احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

ويزيد ارتفاع ضغط الدم من قوة الدم عبر الشرايين ويمكن أن يتلف جدران الشرايين، ويمكن أن تؤدي الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير، ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة كوليسترول LDL ("الضار") في مجرى الدم إلى تكوين لويحات على جدران الشرايين التالفة.

ويمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أو منعها من التفاقم، بالإضافة إلى مساعدتك في إدارة مرض السكري:

1 - اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا تناول المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، و تناول عددًا أقل من الأطعمة المصنعة (مثل رقائق البطاطس والحلويات والوجبات السريعة) واشرب المزيد من الماء ، وقلل من المشروبات السكرية.

2 - الوزن صحي إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فقد يؤدي فقدان حتى مقدار بسيط من الوزن إلى خفض الدهون الثلاثية والسكر في الدم. السيطرة على التوتر يمكن أن يرفع التوتر ضغط الدم ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى سلوكيات غير صحية ، مثل شرب الكثير من الكحول أو الإفراط في تناول الطعام. يمكن أن يرفع التوتر ضغط الدم ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى سلوكيات غير صحية ، مثل شرب الكثير من الكحول أو الإفراط في تناول الطعام.