رئيس جامعة المنوفية يشارك فى مؤتمر التميز فى البحث العلمى

المنوفية - محمد فتحى

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات مؤتمر التميز فى البحث العلمى بعنوان "مستقبل الانتاج المعرفى فى مصر" والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر والذى أقيم اليوم بفندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

أوضح القاصد أن المؤتمر شهد كلمة افتتاحية للدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت رحبت فيها بالحضور، ثم افتتح وزير التعليم العالي الفعاليات وتحدث عن رؤية الوزارة لخريطة البحث العلمى فى مصر وأهمية التوسع فى مجالات الاختراع والابتكار وريادة الأعمال والصناعة، كما اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، وعقب الاجتماع ندوة علمية تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة، وعرض لفرص فولبرايت للسفر للولايات المتحدة الأمريكية واستضافة خبراء أمريكين من فريق الهيئة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر شهد أيضا حلقات نقاشية فى مجالات البحث العلمى المختلفة، شارك فى فعاليات المؤتمر الدكتور أسامه مدنى عميد كلية الآداب ووفد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة.