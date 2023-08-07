يمد الجسم بالعناصر الغذائية.. اعرف الوقت المناسب لتناول الإفطار

كتبت إيناس البنا

من المفترض أن يكون الإفطار أهم وجبة في اليوم، هذا لأنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية والطاقة بعد صيام ليلة كاملة، فتناول وجبة فطور متوازنة يساعد في عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، ويعزز الوظيفة الإدراكية، ويحسن التركيز والإنتاجية على مدار اليوم.

ووفقًا لموقع "OnlyMyHealth" تلعب وجبة الإفطار دورًا مهمًا في الحفاظ على وزن صحي، وهو ما يسعى إليه معظم الناس اليوم، ولكن بجانب اختيار الأطعمة الصحية للإفطار ، هل هناك أيضًا وقت مناسب لتناول الوجبة؟

ما هو أفضل وقت لتناول الإفطار؟

ارتبط تناول الإفطار غير المنتظم بنتائج استقلابية غير طبيعية ، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة التغذية والأيض، وضعف تحمل الجلوكوز، ومتلازمة التمثيل الغذائي ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، واضطرابات القلب والأوعية الدموية ، والمضاعفات المرتبطة بالسمنة.

"أفضل وقت لتناول الإفطار هو 12 ساعة بعد وقت تناول العشاء في الليلة السابقة "هذا يعمل مع الجميع" ، مضيفًا: "إن الصيام لمدة 12 ساعة هو ما يناسب معظم الناس على الأرجح، كان الجسد قد استراح فترة عادلة من خلال النوم والصوم للجسد، تعتمد إمكانية تمديد فترة الصيام لمدة 14 أو 16 أو 18 ساعة تمامًا على نوع جسمك واستجابتك".

لا تحتاج مدة 16 ساعة إلى العمل مع الجميع بينما قد يبدو الصيام لمدة 14 ساعة مستدامًا ومفيدًا لعدد لا بأس به، من المهم الانتباه إلى استجابة جسمك والانخراط في نافذة صيام تفيد أمعائك وجسمك وعقلك.

وفقًا لأخصائي التغذية ، مع مراعاة النظرية المذكورة أعلاه واستنادًا إلى ما يناسب جسمك ، يمكن أن تكون نافذة الإفطار / الغداء في أي مكان من الساعة 7:30 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

ماذا تأكل على الإفطار

اشتملت دراسة نُشرت في مجلة Journal of Cardiovascular Development and Disease على بيانات مجمعة من عدد صغير من الدراسات الأترابية المرتقبة المنشورة من الولايات المتحدة واليابان. ووجدت أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات وكذلك الوفاة لجميع الأسباب.

لكن عدم تخطي وجبة الإفطار لا يعني أنه يمكنك الحصول على أي شيء متوفر في السوق، يعد اتخاذ خيارات الأطعمة الواعية والغنية بالعناصر الغذائية أمرًا أساسيًا.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم روتين صباحي رائع مليء بالهتافات والتأمل والتمارين الرياضية، يوصي التقرير بوجبة إفطار مع نسبة جيدة من الكربوهيدرات والبروتينات، يشمل ذلك البيض والجبن والخبز المحمص أو دقيق الشوفان مع الفاكهة وكوب من حليب البقر أو اللوز.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم روتين عمل شاق وينامون في وقت متأخر ، تنصحهم بتناول وجبة إفطار تحتوي على بروتين كامل ، والذي يتضمن بيضتين كاملتين وبياض بيضتين مع خضروات أو وعاء كبير من الخضار المقلية مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع الجبن المبشور، بعض المكسرات والأفوكادو أو اللبن المخفوق بالفاكهة مع زبدة الفول السوداني، حليب اللوز / الزبادي.

تخطي وجبة الإفطار ليس قرارًا صحيًا ، وفقًا للعديد من خبراء الصحة وكذلك الباحثين، ومع ذلك ، من المهم أيضًا تناول الأطعمة المناسبة وفي الوقت المناسب، يمكن أن تفيد فترة الصيام الصحية أهدافك الصحية وفقدان الوزن ، لكن الحفاظ على الجوع ليس هو الحل، تناول الأطعمة المشبعة والمغذية والتي تدعم جهاز المناعة لديك، قم بالتجربة ، حتى تجد أفضل مجموعات الطعام التي تناسبك حصريًا، استشر اختصاصي تغذية أو اختصاصي تغذية لنفس الأمر.