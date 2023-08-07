مرصد الكهرباء: 10 آلاف و100 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم

كتبت رحمة رمضان

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأحد 35 ألف 500 ميجا وات، معلناً أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الاثنين 35 ألف ميجا وات.

أضاف الجهاز، أن هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 10 الالف 100 ميجاوات، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الاحمال مقارنة بنفس اليوم من نفس الشهر خلال العام الماضي أمس الاحد بلغت نسبتها 8.2% ، خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضي والذى يبدأ من الساعة 7 مساء حتى الساعة 11 مساءا .

وأشار الجهاز إلى أن تراجع القدرات التى تم فصلها من خلال تخفيف الاحمال إلى 1600 ميجا وات بدلا من 2500 ميجا وات فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية.