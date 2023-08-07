محكمة فرنسية تلغى حكمًا بحظر ارتداء البوركينى فى الشواطئ العامة

كتبت: هناء أبو العز

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة تولون في جنوب فرنسا، حكما يلغي قرار بلدية فريجوس، بحظر ارتداء البوركيني في الشواطئ العامة بالبلدية.

وقررت المحكمة الإدارية تعليق قرار الحظر الذي اتخذه رئيس البلدية بمبادرة شخصية منه، مشيرة إلى أن قرار الحظر الذي أصدرته البلدية، يتنافى مع قيم العلمانية.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الفرنسية، قد رفعت دعوى ضد حظر البلدية التي يترأسها حزب يتبع لليمين المتطرف، وبعد صدور قرار المحكمة، قال ديفيد راشلين رئيس بلدية فريجوس، في تغريدة له على تويتر، إن قرار المحكمة الإدارية يتعارض مع قواعد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وكان راشلين قد أعلن في وقت سابق، أنه اعتبارا من 1 أغسطس الجاري، لن يسمح بارتداء "البوركيني" خلال السباحة في الشواطئ المفتوحة للعامة في المدينة.

والبوركيني هو نوع من ملابس السباحة التي صممتها الأسترالية ذات الأصل اللبنانية عاهدة زناتي، وهو عبارة عن بدلة سباحة تغطي كامل الجسم عدا الوجه واليدين والقدمين، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، وقد لاقت رواجا كبيرا لدى المحجبات.