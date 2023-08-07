محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من رصف شارع المحطة في قفط بتكلفة 5 ملايين جنيه

قنا صابر سعيد

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، سرعة استكمال أعمال رصف شارع المحطة بمدينة قفط، خاصه أنه تم الانتهاء من توصيل جميع أعمال المرافق به، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد لمناقشة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة شوارع مدينة قفط، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ،، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق، وياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش محافظ قنا، المعوقات التى تعطل تنفيذ أعمال الرصف، موجها بضرورة البدء فى أعمال الرصف بحد أقصى خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم رصف الشارع بطول 2 كم، بتكلفة مالية تصل إلى 5 ملايين جنية، مشددا على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية أثناء أعمال الرصف، واستلام جميع الطرق التى تشهد أعمال رصف من خلال لجنة متخصصة، لضمان استلام طرق ذات جودة عالية.

وأضاف الداودى، أن رفع كفاءة طرق المحافظة سواء الداخلية منها أو الإقليمية تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.