اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 أغسطس 2023 04:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الإثنين، 07 أغسطس 2023 04:06 م
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 84.62%
 
ومن جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 20197 طالبا وطالبة حضر منهم 17978 ونجح منهم 15213 طالبا وطالبة.
 
واعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 98.40% حيث تقدم للامتحان 285 طالب وطالبه حضر منهم 250 ونجح منهم 246 طالبا وطالبة.
 
كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية للصم والإعدادية النور للمكفوفين بنسبه نجاح 100% لكل منهما.
 
وهنأ محافظ الشرقية الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم متمنياً لهم التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.
 

الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

نتيجة الدور الثاني

اليوم السابع بلس

الإعدادية



الموضوعات المتعلقة

اليوم.. تعليم القاهرة تتيح نتائج الدور الثانى للشهادة الإعدادية وسنوات النقل

الإثنين، 07 أغسطس 2023 09:27 ص

تعليم القاهرة تعلن نتائج الدور الثانى للشهادة الإعدادية وسنوات النقل.. غدا

الأحد، 06 أغسطس 2023 09:06 م

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى بنسبة 89.76%

الأحد، 06 أغسطس 2023 05:05 م

نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 95.25%

الأحد، 06 أغسطس 2023 02:55 م

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

السبت، 05 أغسطس 2023 03:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة