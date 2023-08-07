كل ما تريد أن تعرفه عن سلالة أيريس الجديدة من أوميكرون.. الأعراض والانتشار

كتبت أمل علام

تنتمى سلالة إيريسEris إلى متغير أوميكرونOmicron وهو الآن ثاني أكثر أنواع كورونا انتشارًا في المملكة المتحدة، حيث ظهر نوع جديد من فيروس كورونا يطلق عليه اسم إيريس مع ارتفاع حالات دخول المستشفيات وسط سوء الأحوال الجوية وتراجع المناعة هذا الصيف، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Independet .

تم تصنيف إيريس أو EG.5.1 من اوميكرون لأول مرة على أنه المتغير السائد في المملكة المتحدة في 31 يوليو، ولكنه يمثل الآن واحد من كل 10 حالات لفيروس كورونا، وهو الآن ثاني أكثر المتغيرات انتشارًا في المملكة المتحدة، بعد Arcturus الذي يشكل ما يقرب من نصف جميع حالات الإصابة بنسبة 39.4 %.

وقالت الصحيفة، تأتي الزيادة في حالات كورونا في الوقت الذي قفزت فيه الأرقام التقديرية بما يقرب من 200 ألف الشهر الماضي، من 606،656 حالة متوقعة في 4 يوليو إلى 785،980 في 27 يوليو، وفقًا لدراسة Zoe Health Study ، التي تقدر أرقام إصابات كورونا في المملكة المتحدة .

وفي الآونة الأخيرة، تم تحديد 5.4% من 4396 عينة تنفسية تم الإبلاغ عنها من خلال نظام DataMart للجهاز التنفسي على أنها كورونا حتى الأسبوع المنتهي في 30 يوليو، هذا بالمقارنة مع 3.7% من 4.403 من التقرير السابق.

متى شوهد إيريس لأول مرة؟

وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA ، تم رفع إيريس في البداية كإشارة في المراقبة في 3 يوليو 2023 بسبب زيادة التقارير على المستوى الدولي، لا سيما في آسيا.

في الأسبوع الذي بدأ في 10 يوليو 2023، تم تصنيف 11.8 % من التسلسلات في المملكة المتحدة على أنها إيريس (البيانات اعتبارًا من 27 يوليو 2023)، تشير أحدث البيانات إلى أنها تمثل الآن 14.6 % من الحالات.

أضافت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة ايريس الجديدة EG.5.1 إلى قائمة المتغيرات الخاضعة للمراقبة.

ما هي الأعراض؟

إيريس سلالة من أوميكرون، وفقًا لدراسة ZOE Health Study ، فإن الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا لأوميكرون هي:

سيلان الأنف

صداع

التعب (خفيف أو شديد)

العطس

إلتهاب الحلق

ماذا يقول الخبراء؟

وقالت كريستينا باجل، العضو المستقل في مجموعة ساج للقاحات كورونا ، لصحيفة The Independent إنها تعتقد أن المملكة المتحدة "بدأت بالتأكيد موجة أخرى تقودها متغيرات اوميكرون Omicron الفرعية، بسبب ضعف المناعة وسوء الأحوال الجوية.

ومع ذلك، هناك احتمال أن يتباطأ انتشار المتغير خلال العطلة الصيفية مع إغلاق المدارس والسفر إلى الخارج، مضيفة، إنه "من المرجح أن تكون المهيمنة بحلول سبتمبر عندما يعود الأطفال إلى المدرسة والبالغون للعمل أو الجامعة، بالإضافة إلى أننا نبدأ في قضاء المزيد من الوقت في الداخل".

وأضافت خبيرة كورونا، إن معظم الأشخاص الآن قد تجاوزوا 18 شهرًا من آخر لقاح لهم وأن غالبية الأشخاص أيضًا "بعيدون عدة أشهر عن الإصابة الأخيرة أيضًا، وبالتالي، يمكننا أن نرى الموجة تنتشر بشكل أسرع في سبتمبر، لكن رئيس الرعاية الأولية والصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن، البروفيسور عظيم مجيد قلل من أهمية المخاوف بشأن البديل إيريس.

وأوضحت، إنه لا يجب أن يشعر الناس يجب أن يكونوا قلقين بشكل مفرط من الزيادة الأخيرة في حالات كورونا سوف تتقلب أرقام الحالات وستكون هناك فترات يزداد فيها عدد الحالات في المملكة المتحدة، مضيفة، إن سلالة EG.5.1 هو نسخة من متغيراوميكرون Omicron الذي ظهر في المملكة المتحدة في نهاية عام 2021، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية EG.5السلالة الجديدة بأنها متغير تحت المراقبة (VUM) ، ولكن ليس كمتغير مثير للقلق (VOC).

وأضاف: "هذا يعني أننا بحاجة إلى الاستمرار في مراقبة سلالة ايريس الجديدة " EG.5.1 "، لمعرفة مدى تأثيره على النتائج مثل عدد الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات.