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فرص عمل بالجيزة بمزايا وتأمين صحى واجتماعى.. اعرف الوظائف المطلوبة

الإثنين، 07 أغسطس 2023 01:39 م
فرص عمل بالجيزة بمزايا وتأمين صحى واجتماعى.. اعرف الوظائف المطلوبة محافظة الجيزة
كتب - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل "سائقين رخصة درجة ثانية" بإحدى شركات المياه المعدنية، بمزايا تأمين صحي واجتماعي.
 
وأوضحت المحافظة مزايا الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها على النحو الآتي: (السن حتى 45، يجيد القراءة والكتابة، العمل 8 ساعات، تأمين صحي واجتماعي، تأمين طبي خاص، خط تليفون، يفضل سكان أكتوبر وما حولها).
 
وأشارت إلى أن على الراغبين في التقدم للوظائف الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".
 

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