علامات وأعراض الفتق الإربي.. وأبرز المضاعفات

كتبت نهير عبد النبى

يحدث الفتق الأربي عندما تبرز الأنسجة، مثل جزء من الأمعاء، من خلال نقطة ضعيفة في عضلات البطن ويمكن أن يكون الجزء البارز الناتج عن ذلك مؤلمًا، خاصةً عند السعال أو الانحناء أو رفع جسم ثقيل ومع ذلك، فإن العديد من حالات الفتق لا تسبب الألم.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يحدث الفتق الإربي عندما يبرز جزء من غشاء بطانة تجويف البطن (الثرب) أو الأمعاء من خلال منطقة ضعيفة في البطن و عادةً على طول القناة الأربية، التي تحمل الحبل المنوي في الرجال.

ولا يكون الفتق الأربي خطيرًا بالضرورة لكنه رغم ذلك لا يتحسن من تلقاء نفسه، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة ومن المرجح أن يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية لإصلاح الفتق الأربي المؤلم أو المتضخم وإصلاح الفتق الأربي هو إجراء جراحي شائع.

وتشمل علامات وأعراض الفتق الأربي ما يلي:

-انتفاخ المنطقة على أحد جانبَي عظم العانة، ويصبح أكثر وضوحًا عند الوقوف، خاصةً عند السعال أو الحزق "أثناء التبول أو التبرز".

-الشعور بالحرقة أو الألم مكان الانتفاخ.

-ألمًا أو انزعاجًا في أُرْبِيَّتِكَ، خاصةً عندما تنثني للأمام، أو عند السعال أو رفع شيء معين.

-الشعور بثقل أو سحب في أُرْبِيَّتِكَ.

-ضعفًا أو ضغطًا في أُرْبِيَّتِكَ

-في بعض الأحيان، يحدُث ألم وانتفاخ حول الخصيتين عند تَدلِّي الأمعاء داخل الفتق الممتد إلى كيس الصفن.

العلامات والأعراض لدى الأطفال

حالات الفتق الأربي في حديثي الولادة والأطفال تنتج عن ضعف في جدار البطن الذي يحدث أثناء الولادة في بعض الأحيان، سيكون الفتق ظاهرًا فقط عندما يبكي الرضيع أو يسعل أو يحذق أثناء التغوط. وقد يتصرف بعصبية وتقل شهيته عن المعتاد.

في الطفل الأكبر سنًا، من المرجح أن يكون الفتق أكثر وضوحًا عندما يسعل الطفل أو يحذق أثناء التغوط أو يقف لفترة طويلة.

علامات حدوث المشكلات

إذا لم تكن قادرًا على دفع الفتق الإربي للداخل، فإن محتويات الفتق الإربي قد تحبَس (تحجَز) داخل جدار البطن يمكن أن يصبح الفتق الإربي مختنقًا، وهو ما يؤدي إلى انقطاع تدفُّق الدم إلى النسيج المحتجز يمكن أن يشكل الفتق الإربي مصدرًا لتهديد الحياة إن لم يُعالَج.

قد تتضمن علامات الفتق الإربي وأعراضه ما يلي:

-الغثيان أو القَيء أو كِلَيهما

-الحمى

-ألم مفاجئ يزداد بشكل سريع

-الفتق عبارة عن تورُّم رخو يتحول لونه إلى اللون الأحمر، أو الأرجواني، أو الداكن

-عدم القدرة على التبرز أو إخراج الغازات

يرجى الحصول على الرعاية الطبية على الفور إذا تحول لون انتفاخ الفتق إلى اللون الأحمر الداكن، أو إذا لاحظت أي مؤشرات وأعراض أخرى للفتق المختنق.

يرجى زيارة الطبيب في حال وجود انتفاخ مؤلم أو ملحوظ في الأربية على أحد جانبي عظم العانة. ويكون الانتفاخ أكثر وضوحًا أثناء الوقوف، ويُمكن الشعور به عادةً عند وضع يدك على المنطقة المصابة مباشرة.

ليست هناك أسباب ظاهرة لبعض حالات الفتق الأربي وتحدث الحالات الأخرى نتيجة ما يلي:

-زيادة الضغط على عضلات البطن

-وجود نقطة عضلية ضعيفة من قبل في جدار البطن

-الإجهاد أثناء التبرّز أو التبوّل

-النشاط البدني العنيف

-الحمل

-السعال أو العطاس بشكل مزمن

ويصاب العديد من الأشخاص بالفتق الأربي قبل الولادة نتيجة لضعف جدار البطن بسبب عدم إغلاق عضلة جدار البطن الضعيفة بشكل صحيح. وتنشأ الأنواع الأخرى من الفتق الأربي مع تقدم العمر بسبب ضعف العضلات أو تدهور حالتها أو ممارسة أنشطة بدنية عنيفة أو السعال الناتج عن التدخين.

يمكن أن تضعف العضلات في جدار البطن أيضًا لاحقًا مع تقدم العمر، خاصةً بعد الإصابة بجرح أو إجراء جراحة في البطن.

تنشأ لدى الرجال النقطة العضلية الضعيفة عادةً في القناة الأربية، أي في موضع مرور الحبل المنوي للوصول إلى كيس الصفن أما بالنسبة إلى النساء، فتحمل القناة الأربية رباطًا يساعد على تثبيت الرحم في موضعه، وينشأ الفتق أحيانًا عندما يلتصق النسيج الضام الرحمي بالنسيج المحيط بعظمة العانة.

عوامل الخطورة

تتضمن العوامل التي تساهم في الإصابة بالفتق الأربي ما يلي:

-أن تكون ذكرًا فالرجال أكثر عرضة للإصابة بالفتق الأربي بثماني مرات من النساء.

-أن تكون متقدمًا في العمر حيث تضعف العضلات مع تقدمك في العمر.

-تاريخ العائلة. إذا كان أحد أفراد عائلتك من الدرجة الأولى، مثل أحد الوالدين أو الأشقاء، مصابًا بهذه الحالة.

-السعال المزمن، مثل السعال الناتج عن التدخين.

-الإمساك المزمن حيث يسبب الإمساك إجهاد العضلات أثناء التبرّز.

-الحمل يمكن للحمل أن يضعف عضلات البطن ويسبب زيادة الضغط داخل بطنك.

-الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة. يكون الفتق الأربي أكثر شيوعًا لدى الأطفال الذين يولدون قبل أوانهم أو الأطفال الذين وُلدوا بوزن قليل.

-فتق أربي سابق أو إصلاح فتق سابق فحتى لو تعرضت لهذا الفتق سابقًا في مرحلة الطفولة، فستكون أكثر عرضة للإصابة بفتق أربي آخر.

المضاعفات

تتضمن مضاعفات الفتق الأُربي ما يلي:

-الضغط على الأنسجة المحيطة، تتضخم معظم إصابات الفتق الأُربي بمرور الوقت إذا لم تعالج جراحيًا ويمكن أن يمتد الفتق الأُربي إلى كيس الصفن لدى الرجال، وهذا ما يتسبب في الألم والتورم.

-الفتق المنحبس إذا انحبست مكونات الفتق في النقطة الضعيفة في جدار البطن، فيمكن أن تسد الأمعاء، وتؤدي إلى حدوث الألم الشديد والغثيان والقيء وعدم القدرة على التبرز أو إخراج غازات.

-الاختناق يمكن أن يتسبب الفتق المنحبس في قطع إمداد جزء من الأمعاء بالدم ويمكن أن يؤدي الاختناق إلى موت نسيج الأمعاء المصاب. والفتق المختنق مهدد للحياة ويتطلب إجراء جراحة على الفور.

لا يمكنك منع العيب الخلقي الذي يجعلك عرضةً للإصابة بالفتق الإربي ولكن مع ذلك، يمكنك تخفيف الضغط على عضلات بطنك وأنسجتها. على سبيل المثال:

-حافِظْ على وزن صحي، تحدث إلى طبيبك عن أفضل التمارين والخطط الغذائية الملائمة لك.

-ركز على تناول أطعمةٍ غنية بالألياف. تحتوي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة على الألياف التي يمكن أن تساعد على الوقاية من الإمساك والإنهاك.

-ارفع الأشياء الثقيلة بحذر، أو تجنَّبْ رفع الأشياء الثقيلة. إذا كان لا بد من رفع شيءٍ ثقيل، فيجب عليك دائمًا أن تنحني من ركبتَيْك — وليس خصرك.

-الإقلاع عن التدخين بالإضافة إلى دوره في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، غالبًا ما يسبب التدخين سعالًا مزمنًا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفتق الأربي أو تفاقمه.