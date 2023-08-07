أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الموالى لموسكو دينيس بوشيلين، أن عدد الضحايا المدنيين يتزايد بسبب استخدام الذخائر العنقودية من قبل كييف.
وقال بوشيلين - لقناة "روسيا 24" اليوم الاثنين، "نحن نرى أنه مع استخدام الذخائر العنقودية ارتفع عدد الضحايا المدنيين فى الجمهورية، ونرى أن العدو يقوم بذلك عن قصد، وهذا يزيد عبء نظام دفاعاتنا الجوية".
وتابع "في عدد من الحالات نظرا للقصف الأوكرانى المكثف تتأثر دفاعاتنا الجوية من حيث الرد".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت فى يوليو الماضى موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، بينما أكدت الخارجية الروسية أن تزويد واشنطن أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد تهدف إلى إطالة أمد الأزمة.
وحذر وزير الدفاع الروسي من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية سيضطر الجيش الروسي إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية.
من جانب أخر، أعلنت شركة "روس اليكترونيكس" الروسية، تزويد المقاتلة المتعددة الوظائف من الجيل الخامس "سو-57" بأحدث مجموعة من معدات الاتصال الرقمى .
وذكرت الشركة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، أن هذه المعدات يمكن أن تستخدم مستقبلا في جميع الطائرات، مضيفة "زودت جميع الطائرات المقاتلة الواعدة سو -57 المتعددة الوظائف، بمجموعة معدات الاتصال التي ابتكرتها شركة Polet التابعة لشركة Ruselectronics" ، مشيرة الى أنه يمكن مستقبلا تزويد جميع الطائرات بما فيها طائرات الأجيال السابقة بهذه المعدات.
وأوضحت أن هذه المنظومة تعمل فى نطاق التردد العالى والعالى جدا، ولها حماية عالية من الضوضاء وهي آمنة.
وتضمن المنظومة الجديدة موثوقية نقل المعلومات بسبب التشفير المناعي للضوضاء، ونقل الرموز في الرسالة بالتزامن مع وقت معالجة الإشارات، وكذلك إمكانية الإرسال المتزامن للرسائل عبر القنوات المتوازية، وزيادة نطاق الاتصال المستقر.
وتتألف المنظومة من أجهزة للتشفير وفك التشفير المناعي للضوضاء، ومستقبل إشارة لأنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية وناقل لمعالجة الإشارات الرقمية ومزامنتها.
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