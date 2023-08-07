وقال بوشيلين - لقناة "روسيا 24" اليوم الاثنين، "نحن نرى أنه مع استخدام الذخائر العنقودية ارتفع عدد الضحايا المدنيين فى الجمهورية، ونرى أن العدو يقوم بذلك عن قصد، وهذا يزيد عبء نظام دفاعاتنا الجوية".

وتابع "في عدد من الحالات نظرا للقصف الأوكرانى المكثف تتأثر دفاعاتنا الجوية من حيث الرد".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت فى يوليو الماضى موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، بينما أكدت الخارجية الروسية أن تزويد واشنطن أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد تهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

وحذر وزير الدفاع الروسي من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية سيضطر الجيش الروسي إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية.