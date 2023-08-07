وقال الناصر - فى تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية - إن الشركة حققت تدفقات نقدية قوية مع تعزيز المركز المالي لها بشكل كبير، كما عززت التزامها بتعظيم قيمة المساهمين على المدى البعيد، لافتا إلى أن هناك توجهات لاعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى الأرباح الأساسية التى توزعها الشركة حاليا.

وأضاف :"أن إستراتيجية نمو الشركة تمضى على المسار الصحيح، حيث أحرزت تقدما كبيرا في التوسع الاستراتيجي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، حيث أعلنت "أرامكو" عن استحواذ كبير فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى استثمارات وشراكات مهمة في الصين وكوريا الجنوبية".

