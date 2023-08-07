دراسة: التدخين سبب رئيسي للانسداد الرئوى

كتبت رانيا عامر

كشفت دراسة حديثة، عن أن تدخين السجائر يسبب الإصابة بسرطان الرئة والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، بل وأيضا يخفض بصورة ملحوظة نشاط جهاز مناعة الجسم.

وكشف الدكتور زاوربيك أيسانوف خبير الأمراض الصدرية الروسى، عن أن التدخين يعرضك للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وذلك وفقا لما نشره موقع Gazeta.Ru.

وأشار الخبير إلى أنه في حالة الانسداد الرئوي المزمن يحدث انسداد أو تضيق الشعب الهوائية، يؤدي إلى نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى الرئتين، ما يسبب ضيق التنفس، وعند تركه من دون علاج يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وتابع الخبير : "توجد لدى الأطباء طريقة لتحديد كثافة التدخين- عدد علب السجائر في السنة. فمثلا إذا كان الشخص يدخن في اليوم 20 سيجارة طوال السنة، تعتبر علبة في السنة. فإذا كان يستمر لمدة 10 سنوات فيعتبر 10 علب في السنة. وإذا كان يدخن 40 سيجارة لمدة خمس سنوات تعتبر أيضا 10 علب في السنة، لأن كثافة التدخين مضاعفة. ولتطور مرض الانسداد الرئوي يجب مثلا تدخين 10 علب في السنة".

من جهة أخرى أوضح الدكتور أنيتا أمينوشاري، من جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند بالولايات المتحدة، أن التدخين يسبب الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض تجويف الفم الأخرى.