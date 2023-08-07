تموين الأقصر تحرر 236 مخالفة متنوعة فى حملات بالأسواق والمخابز والمحلات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، عن جهود المديرية على مدار الأسبوع الماضي، والتى نجحت فى تحرير 236 محضر ومخالفة تموينية متنوعة فى حملات على الأسواق والمحلات والمخابز، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه قامت المديرية بالاستعداد في إستقبال طلبات المواطنين أصحاب المحلات التجارية للاشتراك في الاوكازيون الموسمي الصيفي اعتباراً من اليوم ولمدة شهر، بجانب الرقابة على المخابز البلدي المدعمة للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب في الأوزان، وتوفير الخبز البلدي المدعم في المناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية، والأسواق والمحلات التجارية للتأكد من جودة الأغذية وصلاحيتها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ومحطات خدمة تموين السيارات للتأكد من عدم وجود أي غش أو تلاعب في الأسعار والأنشطة التموينية المختلفة للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، إنه أسفرت تلك الحملات عن تحرير إجمالي عدد 236 محضرا ومخالفة تموينية، شملت في مجال المخابز تحرير إجمالي عدد 107 مخالفات تموينية ضمت 29 إنتاج خبز ناقص الوزن، و43 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 تصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 1,5 طن دقيق بلدي مدعم، و13 عدم وجود ميزان، ومخالفة توقف مخبز بدون عذر قانوني، و15 مخالفات أخرى متنوعة (عدم نظافة – عدم وجود قائمة – عدم إعطاء بون صرف .. الخ)، وفي مجال الأسواق والمواد البترولية تم تحرير إجمالي عدد 129 محضرا تموينيا شملت 80 عدم إعلان عن الأسعار، و10 بيع سجائر بأزيد من السعر الجبري، و2 حيازة سلع منتهية الصلاحية، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و15 عدم حمل شهادة صحية، ومحضر حيازة سلع مجهولة المصدر، و8 عدم إعلان بدالين تموينيين عن أسعار مقررات تموينية، و2 غلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية بدون عذر قهري، و3 إستيلاء بدالين تمونين على كميات قدرها 0,275 طن سلع تموينية، و5 آخرين أسواق (ضبط سلع محظورة التداول في الأسواق)، و2 غلق مستودع بوتاجاز.

وجاءت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات كما يلي:- (100 كيس بسبوسة منتهية الصلاحية - 550 علبة سجائر منتهية الصلاحية وبدون فواتير - و810 علب عصير بدون فواتير - وضبط كمية قدرها 0,200 طن سكر ناقص الوزن بالأسواق)، وأهابت المديرية بكافة المواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي صاحب نشاط تمويني، وعدم التساهل مع أي مخالف، وفي حالة وجود أي مخالفة تموينية الإبلاغ عنها فوراً لسرعة اتخاذ اللازم بشأنها وتحقيق الردع العام والخاص على مستوى المحافظة.