تموين الأقصر تضبط طن دقيق بمخزن.. وتحرير 5 مخالفات فى حملات بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، حملة للمرور على المحلات العامة والأسواق بدائرة مركز ومدينة إسنا، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات على الأسواق والمحلات والمخابز لدعم المواطنين وضبط المخالفين.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه أسفر المرور عن تحرير عدد 5 مخالفات تموينية شملت ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم وقدرها 1,100 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمستودعات والمخابز البلدية داخل أحد المخازن غير المرخصة بناحية قرية الزنيقة التابعة لمجلس قروى أصفون، ضمت عدد 10 أجولة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنة الجوال 50 كيلوجرام، وعدد 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمستودعات البلدية زنة الشيكارة 30 كيلوجرام، وذلك بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح غير المشروع، وعدد 4 غلق تجار التموين فى مواعيد العمل بدون عذر، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة والتحفظ على المضبوطات.

وأوضح وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم منذ بداية يوليو الجارى فى مجال الجهود الرقابية تحرير إجمالي عدد 645 محضرا ومخالفة تموينية، شملت في مجال المخابز تحرير إجمالي عدد 359 مخالفة تموينية كما يلي:- (93 إنتاج خبز ناقص الوزن - 134 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 16 تصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 3 طن دقيق بلدي مدعم - 37 عدم وجود ميزان - 7 عدم وجود سجل زيارات - 72 مخالفات أخرى متنوعة ( عدم نظافة – عدم وجود قائمة – عدم إعطاء بون صرف .. الخ)، وفي مجال الأسواق تم تحرير إجمالي عدد 286 محضر تمويني كما يلي:- (178 عدم إعلان عن الأسعار - 19 بيع سجائر بأزيد من السعر الجبري - 4 حيازة سلع منتهية الصلاحية - 38 عدم حمل شهادة صحية - 10 عدم إعلان بدالين تموينيين عن اسعار مقررات تموينية - 6 غلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية بدون عذر قهري - 12 استيلاء بدالين تموينين على سلع تموينية كميات قدرها 1 طن ( سكر – زيت – جبن. الخ ) - 19 اخرى أسواق ( ضبط سلع محظورة التداول في الأسواق).