تعليم كفر الشيخ: أداء 396 طالبا بالدبلومات الفنية امتحانات الدور الثانى

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أداء الطلاب لامتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية، من غرفة العمليات الرئيسية، والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مشددا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.