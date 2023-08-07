تعليم كفر الشيخ: أداء 396 طالبا بالدبلومات الفنية امتحانات الدور الثانى

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أداء الطلاب لامتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية، من غرفة العمليات الرئيسية، والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مشددا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وأضاف وكيل التعليم، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً أنه أدي 396 طالبا وطالبة في الدبلومات الفنية اليوم في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومبادئ قانون الإجراءات الجنائية بالتعليم التجاري ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد فندقية بالتعليم الفندقي.
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