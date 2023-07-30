تعليم الوادى الجديد: انتظام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية والإعدادية

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

ترأس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المديرية منذ الصباح الباكر، لمتابعة أعمال امتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023م بحضور جميع المعنيين بالمديرية والإدارات التعليمية، وجرت متابعة انتظام الطلاب بلجان السير الامتحانات ووصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان فى الوقت المحدد مع التزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها.

وقال وكيل التعليم بالمحافظة أن غرفة العمليات لم تتلقى أية شكاوى من الطلاب بشأن الامتحانات حيث يجرى التأكيد على المتابعة الوقتية وعن كثب مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وحال وجود أى عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بعيدا عن أى قلق أو توتر موجها الشكر والتقدير لجميع المعنيين بغرف العمليات لحسن الأداء والدقة فى العمل.