تجديد حبس الطفل المتسبب فى مصرع فتاتين بشبين القناطر

القليوبية ــ إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بشبين القناطر في محافظة القليوبية، تجديد حبس الطفل المتسبب في وفاة فتاتين صدمهما بسيارة نقل كان يقودها في الشارع في شبين القناطر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت جهات التحقيق له تهمة قيادة طفل بدون رخصة بالمخالفة لقانون المرور، والتسبب في وفاة فتاتين.

وكانت قد لقيت فتاتان مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثتين والتحفظ على السيارة والقبض على قائدها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بفتاتين بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع فتاتين وهما "مريم ن ا"، 15 سنة، و"ليلي أ ع"، 16 سنة، إثر اصطدام سيارة نقل رقم "ق ج إ 1347" بهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام وضبط قائد السيارة حيث تبين أنه طفل.

وأفادت أسرة الفتاتين أنهما أولاد خالة وأنهما كانتا في زيارة لجدتهما المريضة وخرجتا لشراء أدوية لها، حيث أنها أجرت عملية جراحية مؤخرا وعقب خروجهما من الصيدلية صدمتهما السيارة، والتي كان يقودها طفل صغير عمره 15 عاما.