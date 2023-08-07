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انفجارات ضخمة تهز دمشق.. والدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

الإثنين، 07 أغسطس 2023 03:02 ص
انفجارات ضخمة تهز دمشق.. والدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية دمشق
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت إلى صواريخ إسرائيلية فوق سماء العاصمة دمشق.

وذكرت الوكالة إنه تم "سماع دوي انفجارات في محيط دمشق وجار التحقق من طبيعتها".

وفي يوليو الماضي، أصيب عسكريان سوريان ووقعت أضرار مادية، جراء عدوان جوى إسرائيلى استهدف مواقع فى مُحيط العاصمة السورية "دمشق"، وقت ذلك نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، عن مصدر عسكرى سورى قوله: " جيش الاحتلال الإسرائيلى  نفذ عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السورى المحتل مُستهدفًا بعض النقاط فى مُحيط دمشق، وقد تصدت الوسائط الدفاعية الجوية لصواريخ جيش الاحتلال وأسقطت معظمها".

 

 


دمشق

الدفاعات السورية

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