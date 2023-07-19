ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" اليوم الأربعاء، عن مصدر عسكرى سورى قوله: "إنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السورى المحتل مُستهدفًا بعض النقاط فى مُحيط دمشق، وقد تصدت الوسائط الدفاعية الجوية لصواريخ جيش الاحتلال وأسقطت معظمها".

وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.