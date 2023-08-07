القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية

القليوبية ـ إبراهيم سالم

عقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع لجنة السلامة والصحة المهنية بجامعة بنها، جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة، والدكتور إبراهيم راجح المدير التنفيذى للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الادارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالجامعة.

وخلال الاجتماع، وجه القائم بعمل رئيس الجامعة، بأهمية مراعاة كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجامعة وتدريب العنصر البشرى على وسائل السلامة والصحة المهنية، وإبداء الرأى فى تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة، وإعداد خطط حقيقية لمواجهتها تكون محددة بوقت وزمن معين، مؤكدا على أن جميع أعضاء اللجنة أمام مسئولية مشتركة فى الحفاظ على ممتلكات الدولة.

وقال الدكتور السيد فودة، إن الاجتماع ناقش الهيكل التشكيلى للجان السلامة والصحة المهنية، وخطة التدريب لأعضاء الجهاز الوظيفى وأعضاء اللجنة بالإضافة إلى مناقشة عمل ندوات تثقيفية توعوية عن مفاهيم السلامة والصحة المهنية وأهميتها، ومناقشة إمكانية عمل عملية إخلاء وهمى لمبنى إدارة الجامعة، كما تم مناقشة عملية تطوير منظومة أمن الحريق سواء طفايات الحريق أو الإنذار المبكر للحريق.

من ناحية أخرى، أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية سوف يعقد شهريا لمتابعة تنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية بكافة الوحدات على مستوى الجامعة.