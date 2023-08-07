وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية- في بيان، أوردته صحيفة (مانيلا تايمز) الفلبينية- أنها "طلبت بشدة" من الصين وقف سفنها من ارتكاب "عمل غير مشروع ضد السفن الفلبينية، ووقف التدخل في الأنشطة الفلبينية المشروعة.

وأضافت الخارجية الفلبينية أن تصرفات الصين تتعارض مع التزامها باللائحة الدولية لعام 1972 لمنع الاصطدامات في البحر، والتي تتطلب من الدول "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان السلامة في البحر ومنع الاصطدام".

بدورها.. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا: إن مذكرة شفوية صدرت خلال استدعاء وكيلة وزارة الخارجية ماريا تيريزا لازارو للسفير الصيني.