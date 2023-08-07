العلامات المبكرة لجلطات الدم يمكن أن تظهر عند الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

كتبت إيناس البنا

الجلطات الدموية التي تتكون بدون سبب وجيه يمكن أن تكون خطيرة للغاية، فيمكن أن تكون الكتل التي تشبه الهلام مهددة للحياة إذا انفصلت وتحركت حول جسمك، لذلك فإن الوعي بعلامات الإنذار المبكر هو في المقدمة وفي المنتصف.

وفقا لموقع " express "، فأن العلامات "المبكرة" للجلطات الدموية التي تتطور في الأوردة العميقة، والمعروفة أيضًا باسم تجلط الأوردة العميقة (DVT).

مع الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، غالبًا ما تصطدم الكتل التي تشبه الهلام في أماكن مثل ساقيك ، والتي يمكن أن تدق أجراس الإنذار.

"في حالات معينة ، قد يلاحظ الأفراد علامات أو أعراض تحذيرية قبل الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، مثل ألم الساق أو عدم الراحة ، خاصة عند الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة".

قد ينبهك هذا إلى المشاكل القادمة ولكن من المهم ملاحظة أن ظهور الأعراض يمكن أن يتأثر بعوامل مختلفة.

من حجم الجلطة إلى المكان الذي ظهرت فيه ، يمكن أن تجعل جلطات الدم كل شخص يتفاعل بشكل مختلف، ومع ذلك ، فأن العلامات "المبكرة" الشائعة لتجلط الأوردة العميقة تشمل المشاكل التالية في ساقك:

تورم

احمرار

الدفء

ألم أو حنان

قد تظهر المنطقة المصابة أيضًا أكبر من الساق الأخرى.

إذا حددت أيًا من هذه العلامات التحذيرية، فمن الضروري "التماس العناية الطبية الفورية، جلطات الدم يمكن أن تكون خطيرة إذا تحررت وانتقلت إلى أجزاء أخرى من الجسم.

عندما تنتقل الجلطة الدموية إلى الرئتين ، يمكن أن تسبب حالة تهدد الحياة تسمى الانسداد الرئوي (PE).،ونتيجة لذلك ، يتم إعاقة تدفق الدم الطبيعي وتبادل الأكسجين في الرئتين ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل ضيق التنفس المفاجئ وألم في الصدر.