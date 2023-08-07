السعودية تستضيف مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة

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وافقت لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية - بالإجماع - على أن تكون السعودية مقراً لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية، ويكون مقره الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المركز يُعد منصة مهمة لاستشراف مستقبل إدارة المعلومات الجيومكانية بأساليب نوعية ومبتكرة ومتطورة، لتحقيق النمو والابتكار والتنمية المستدامة.

ومن مهام المركز قيادة البحث والتطوير في مجال تكامل البيانات الجيومكانية مع منظومة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية وإنترنت الأشياء لبناء بيئة جيومكانية مستقبلية مستدامة، إلى جانب استضافة منتديات دولية لتطوير البحث في بناء بيئة حاضنة للمعلومات واستقطاب الأفكار والتجارب والتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة لتطوير القطاع محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما يشمل تطوير برامج للتدريب وبناء القدرات والخبرات المعرفية.