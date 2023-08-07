التهابات الجلد.. 5 عادات سيئة تزيد من مخاطر الإصابة بعدوى الجلد

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تكون التهابات الجلد مزعجة وقبيحة وأحيانًا خطيرة، بينما الجراثيم موجودة في كل مكان حولنا، يمكن لبعض العادات السيئة أن تزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجلد، من خلال إدراكك لهذه العادات وإجراء التغييرات اللازمة ، يمكنك تقليل تعرضك للعدوى الجلدية بشكل كبير.

العادات السيئة التي تزيد من خطر الإصابة بعدوى الجلد

1. قلة نظافة اليدين

وفقا لموقع " healthsite"، قد يؤدي عدم غسل يديك بانتظام وبشكل كامل إلى تراكم البكتيريا والفيروسات الضارة على بشرتك، يمكن أن يؤدي لمس الأسطح الملوثة ثم لمس وجهك أو أجزاء أخرى من الجسم إلى إدخال هذه العوامل الممرضة إلى الجسم ، مما قد يتسبب في حدوث التهابات جلدية.

2. حكة الجلد

يمكن أن تكون الحكة محبطة، لكن حك الجلد أو حكه بشكل متكرر يمكن أن يكسر حاجزه الوقائي، مما يجعله عرضة للعدوى، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الحك إلى إدخال البكتيريا تحت سطح الجلد ، مما يؤدي إلى حالات مثل التهاب النسيج الخلوي أو القوباء.

3. تقاسم العناصر الشخصية

يمكن أن تؤدي مشاركة العناصر الشخصية مثل المناشف أو شفرات الحلاقة أو المكياج أو الملابس إلى نقل البكتيريا والفطريات بين الأفراد. تجنب مشاركة هذه العناصر لتقليل خطر الإصابة بالتهابات الجلد.

4. ارتداء الملابس المتسخة

يمكن أن يؤدي ارتداء الملابس غير المغسولة أو المتسخة إلى تراكم البكتيريا والعرق وخلايا الجلد الميتة على القماش، مما يخلق بيئة مثالية لتطور التهابات الجلد.

5. التعرض للرطوبة

يمكن أن يؤدي التعرض للرطوبة لفترات طويلة ، مثل الملابس المتعرقة أو الأحذية المبللة ، إلى خلق بيئة خصبة للفطريات والبكتيريا، الالتهابات الفطرية مثل قدم الرياضي والالتهابات البكتيرية مثل التهاب الجريبات يمكن أن تزدهر في مثل هذه الظروف.

تتضمن الوقاية من الالتهابات الجلدية اتباع عادات جيدة لحماية صحة بشرتك. إن غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون ، والامتناع عن حك جلدك أو خدشه ، واستخدام الأشياء الشخصية حصريًا يمكن أن يقلل من قابليتك للإصابة. تأكد أيضًا من أن ملابسك نظيفة وجافة لمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

إذا كنت تشك في إصابتك بعدوى جلدية أو لاحظت أي علامات احمرار أو تورم أو تهيج مستمر، فاطلب العناية الطبية على الفور، يمكن أن يمنع التشخيص والعلاج المبكران تفاقم العدوى وتقليل المضاعفات المحتملة.

من خلال تجنب هذه العادات السيئة والحفاظ على ممارسات النظافة السليمة ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتهابات الجلد بشكل كبير وتعزيز صحة الجلد بشكل عام، تذكر أن الوقاية هي المفتاح عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة بشرتك ورفاهيتها.