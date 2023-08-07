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اعتماد المرحلة الثانية لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفنى بالبحيرة

الإثنين، 07 أغسطس 2023 01:54 م
اعتماد المرحلة الثانية لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفنى بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفنى .
 
وتضمنت قواعد التنسيق القبول بحد أدنى 230 درجة للثانوى الفندقى و 170 درجة الصناعى و 150 درجة الثانوى التجارى و 142 للزراعى.
 
وقال  يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن التقديم الإلكتروني للمرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي الفنى يبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 8 أغسطس وحتى 17أغسطس الجارى وذلك وفقاً للتنسيق المحدد.
 
وأكد وكيل الوزارة  التعليم على توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية، حيث سيتم التقديم على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى https://tansiksec.emis.gov.eg/
 
 

تنسيق الثانوى الفنى

محافظة البحيرة

نائب محافظ البحيرة

الثانوى الصناعى

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