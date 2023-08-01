اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوى العام 225 بدلا من 230 درجة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:35 م
محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوى العام 225 بدلا من 230 درجة محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي
الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

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اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/ 2024، ليصبح 225 درجة بدلًا من 230 درجة، وذلك بالأماكن الشاغرة بالإدارات التعليمية التي لم تحقق الكثافة المطلوبة.
 
وفي السياق ذاته، قرر محافظ الإسماعيلية تخفيض مجموع الالتحاق بفصول الفترة المسائية "الخدمات" إلى 190 درجة بدلً من 205 درجة.
 
كما اعتمد محافظ الإسماعيلية المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والتعليم المزدوج، وفقًا للجداول المرفقة. 
 
وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة؛ بدراسة تخفيض مجموع الالتحاق بالثانوي العام والفني؛ استجابة لمطالب عدد كبير من أولياء الأمور، ومن أجل التيسير على الطلاب، وتم التخفيض بالدرجات بعد دراسة مدى إمكانية خفض الدرجات وبما يحقق الكثافة الطلابية القانونية وفي ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك.
 
محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (1)
محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (1)

محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (2)
محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (2)

محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (3)
محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (3)

محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (4)
محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (4)

محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (5)
محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (5)

محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (6)
محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (6)

محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (7)
محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي (7)

 


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