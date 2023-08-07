أخصائى جلدية ينصح بغسل الشعر بالماء البارد منعًا لتساقطه

كتبت رانيا عامر

يعاني معظم الناس من مشكلة تساقط الشعر خاصة النساء، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها وراثية وأخرى نفسية، بالإضافة إلى عامل سوء التغذية، وأيضًا الطرق الخاطئة لغسل الشعر، كل ذلك يساعد في سقوط الشعر بشكل سريع، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

كشفت إحدى الدراسات الحديثة عن أن الفرد يفقد ما بين 50 و100 شعرة في اليوم، ويستبدل الشعر الجديد بها. ومع ذلك، في بعض الأحيان يكون فقدان الشعر غير طبيعي ما قد يثير القلق لدي الأشخاص، وأحيانًا ما يكون فقدان الشعر علامة على شيء خطير، ولكنه قد يؤثر نفسيًا على الفرد.

ومن جانبه قال الدكتور أمير جان أخصائي جلدية إن الطريقة التي تعتني بها بشعرك يمكن أن تكون عاملا في تساقطه.وتشمل الأعراض والعلامات التي يجب البحث عنها، على وجه الخصوص، أشياء مثل انحسار الخط الشعري، والبقع الصلعاء، والحكة، والتهاب فروة الرأس. وكل هذه الأشياء يمكن أن تشير إلى أنك تفقد شعرا أكثر ما هو طبيعي.وهناك العديد من الأسباب المحتملة لتساقط الشعر، حيث تلعب الهرمونات دورا كبيرا في هذه العملية.

وأشار الخبير إلى أن الطريقة التي نغسل بها شعرنا قد تلعب دورا مهما، قائلا: "هناك أشياء بسيطة يمكننا جميعا القيام بها ، فكر في عدد المرات التي تغسل فيها شعرك. لا يجب أن تفعل ذلك أكثر من مرة في اليوم. غسل شعرك يجرده من زيوته الطبيعية الواقية،ولا يجب أن تغسل شعرك أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

وينصح الكثيرون بغسل الشعر بالماء البارد للحصول على لمعان لا تشوبه شائبة،موضحا بأنه يجب تجنب الماء الساخن جدا والبارد جدا. كلاهما يضر بالشعر ويمكنهما مرة أخرى تجريد الشعر من زيوته وإضعافه.

كما ذكر الاخصائي بانه يجب تقليل من عدد مرات تجفيف شعرك بالمجفف، أو تصفيف الشعر، أو استخدام مواد كيميائية قوية جدا على شعرك.