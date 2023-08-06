اليوم السابع
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25 صورة.. حصاد نجاحات 40 يوما ضمن حملة 100 يوم صحة بمدن وقرى الأقصر

الأحد، 06 أغسطس 2023 08:00 ص
25 صورة.. حصاد نجاحات 40 يوما ضمن حملة 100 يوم صحة بمدن وقرى الأقصر فريق حملة 100 يوم صحة فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أكثر من 40 يوماً مضت على انطلاق محافظة الأقصر فى حملات فحص شاملة للمواطنين بمختلف أعمارهم، وتقديم الحملات التوعوية الصحية المختلفة عبر بوابة حملة 100 يوم صحة والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والتى نجحت فى دعم 12825 حالة عبر تقديم 58 ألف خدمة لهم.
 
وفى بداية الحملة منذ 40 يوماً مضت دشن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فعاليات الحملة بميدان سيدى أبو الحجاج الأقصرى وذلك بحضور الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث تابع المحافظ أعمال اصطفاف السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة والقوافل العلاجية، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخري.
 
وفى هذا الصدد أعلنت الدكتورة حنان صالح منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، ومدير رعاية الأمومة والطفولة، أن إجمالي عدد الحالات المترددة لتلقي خدمات مبادرة "100 يوم صحة" على مدار الشهر الماضي بلغ 12825 حالة بواقع 58360 خدمة، تضمنت 2648 حالة بمبادرة صحة المرأة، و1314 حالة بمبادرة المسح السمعى للمواليد، و5815 حالة بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، و1460 حالة بمبادرة صحة الأم والجنين، و1588 حالة بمبادرة المقبلين على الزواج، وذلك فى ضوء تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
 
وأضافت الدكتورة حنان صالح، فى بيان صحفى، أنه بلغ عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة 20834 حالة، وبلغت زيارات الرائدات 26982، مشيرة إلى أنه تم المرور على 920 منشأة غذائية و203 محطة مياه شرب و7 محطات صرف صحي، بينما بلغ عدد الأطفال المطعمين 178180 طفل.
 
التوعية بتنظيم الأسرة خلال الحملة
التوعية بتنظيم الأسرة خلال الحملة

التوعية ضمن حملة 100 يوم صحة برعاية الرئيس فى الأقصر
التوعية ضمن حملة 100 يوم صحة برعاية الرئيس فى الأقصر

الحملات ضمن الحملة بالقرى والنجوع
الحملات ضمن الحملة بالقرى والنجوع

الحملة فى الميادين الرئيسية بالاقصر
الحملة فى الميادين الرئيسية بالاقصر

الفحص وتقديم العلاج للمواطين بالحملة
الفحص وتقديم العلاج للمواطين بالحملة

الكشف على كبار السن فى حملة 100 يوم صحة
الكشف على كبار السن فى حملة 100 يوم صحة

تسجيل الحالات التى تم دعمها فى الحملة بالأقصر
تسجيل الحالات التى تم دعمها فى الحملة بالأقصر

تقديم العلاج المجانى خلال الحملة بالأقصر
تقديم العلاج المجانى خلال الحملة بالأقصر

توعية السيدات فى الوحدات الصحية بالحملة
توعية السيدات فى الوحدات الصحية بالحملة

جانب من صرف العلاج بالمجان فى الحملة
جانب من صرف العلاج بالمجان فى الحملة

جانب من فحص الموظفين فى الهيئات بالحملة
جانب من فحص الموظفين فى الهيئات بالحملة

حملات فحص وتوعية فى شوارع المدن والقرى
حملات فحص وتوعية فى شوارع المدن والقرى

حملة 100 يوم صحة برعاية الرئيس فى الأقصر
حملة 100 يوم صحة برعاية الرئيس فى الأقصر

حملة 100 يوم صحة فى زيارة مركز شباب البياضية
حملة 100 يوم صحة فى زيارة مركز شباب البياضية

دعم 1588 من المقبلين على الزواج ضمن الحملة
دعم 1588 من المقبلين على الزواج ضمن الحملة

دعم 12825 حالة وتقديم 58 ألف خدمة للأهالى بالقرى والنجوع
دعم 12825 حالة وتقديم 58 ألف خدمة للأهالى بالقرى والنجوع

دعم المواطنين وفحص آلاف الحالات بحملة 100 يوم صحة
دعم المواطنين وفحص آلاف الحالات بحملة 100 يوم صحة

فحص الأمراض المزمنة لكبار السن بالحملة
فحص الأمراض المزمنة لكبار السن بالحملة

فحص الأهالى ضمن فعاليات الحملة
فحص الأهالى ضمن فعاليات الحملة

فحص الأهالى فى زيارة كنيسة بالزينية بحري
فحص الأهالى فى زيارة كنيسة بالزينية بحري

فحص صحة السيدات والكشف المبكر بالحملة
فحص صحة السيدات والكشف المبكر بالحملة

فريق حملة 100 يوم صحة برعاية الرئيس فى الأقصر
فريق حملة 100 يوم صحة برعاية الرئيس فى الأقصر

فعاليات مبادره ١٠٠ يوم صحة بشركة كهرباء البياضية
فعاليات مبادره ١٠٠ يوم صحة بشركة كهرباء البياضية

فعاليات مبادره ١٠٠ يوم صحة فى البياضية
فعاليات مبادره ١٠٠ يوم صحة فى البياضية

منسقة الحملة بالأقصر دعم 1588 من المقبلين على الزواج
منسقة الحملة بالأقصر دعم 1588 من المقبلين على الزواج

 


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