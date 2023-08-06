25 صورة.. حصاد نجاحات 40 يوما ضمن حملة 100 يوم صحة بمدن وقرى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أكثر من 40 يوماً مضت على انطلاق محافظة الأقصر فى حملات فحص شاملة للمواطنين بمختلف أعمارهم، وتقديم الحملات التوعوية الصحية المختلفة عبر بوابة حملة 100 يوم صحة والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والتى نجحت فى دعم 12825 حالة عبر تقديم 58 ألف خدمة لهم.

وفى بداية الحملة منذ 40 يوماً مضت دشن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فعاليات الحملة بميدان سيدى أبو الحجاج الأقصرى وذلك بحضور الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث تابع المحافظ أعمال اصطفاف السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة والقوافل العلاجية، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخري.

وفى هذا الصدد أعلنت الدكتورة حنان صالح منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، ومدير رعاية الأمومة والطفولة، أن إجمالي عدد الحالات المترددة لتلقي خدمات مبادرة "100 يوم صحة" على مدار الشهر الماضي بلغ 12825 حالة بواقع 58360 خدمة، تضمنت 2648 حالة بمبادرة صحة المرأة، و1314 حالة بمبادرة المسح السمعى للمواليد، و5815 حالة بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، و1460 حالة بمبادرة صحة الأم والجنين، و1588 حالة بمبادرة المقبلين على الزواج، وذلك فى ضوء تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضافت الدكتورة حنان صالح، فى بيان صحفى، أنه بلغ عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة 20834 حالة، وبلغت زيارات الرائدات 26982، مشيرة إلى أنه تم المرور على 920 منشأة غذائية و203 محطة مياه شرب و7 محطات صرف صحي، بينما بلغ عدد الأطفال المطعمين 178180 طفل.