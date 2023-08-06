11 كلية بجامعة العريش للناجحين فى الثانوية العامة هذا العام .. تعرف عليها

وأشار إلى أن كليات جامعة العريش متاحة عبر موقع التنسيق وهى كلية التربية: وتتيح للطالب الدراسة من خلال (17) شعبة (اللغة العربية، والانجليزية، الرياضيات، والكيمياء، التاريخ، الفيزياء وغيرها، يوجد للكلية على موقع التنسيق ثلاث طوابع تنسيق (كلية التربية بالعريش – كلية التربية بالعريش طفولة – كلية تربية العريش رياضيات)، و كلية العلوم الزراعية البيئية: وتتيح الكلية للطلاب الدراسة في ثلاث شعب وهي (الشعبة العامة - شعبة الانتاج النباتي - شعبة الانتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية).

وكلية التربية الرياضية بنين – بنات: وتتيح للطالب الدراسة من خلال ثلاث برامج دراسية (الرياضة المدرسية - التدريب الرياضي - الإدارة الرياضية والترويح)، وتعمل بنظام الساعات المعتمدة لمواكبة تطورات العصر، وتوجد الكلية على موقع التنسيق (كلية التربية الرياضية بنين – كلية التربية الرياضية بنات).

وكلية العلوم: وتتيح للطلاب الدراسة في أقسام الرياضيات - قسم الفيزياء - قسم الكمياء - قسم علم النبات - قسم علم الحيوان - قسم علم الجيولوجيا)، والكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة وهذا يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في المجتمع.

وكلية الآداب: وتتيح للطالب الدراسة في أقسام اللغة العربية - قسم اللغة الانجليزية - قسم اللغة الفرنسية - قسم التاريخ - قسم الجغرافيا - قسم الفلسفة - قسم الاجتماع، ويوجد بالكلية برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية وهو من البرامج المميزة التي لاقت استحسان المجتمع السيناوي وتلبى احتياجات المجتمع وتوفر فرص عمل للخرجين.

و كلية الاقتصاد المنزلي: وتتيح للطلاب الدراسة في أقسام التغذية وعلوم الأطعمة - قسم الملابس والنسيج - قسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة - قسم الصناعات الجلدية - قسم الاقتصاد المنزلي التربوي، ويوجد بالكلية برنامج للتغذية العلاجية وهو من البرامج المميزة التي لاقت استحسان المجتمع السيناوي أيضًا، وبالكلية خمس معامل مجهزة لخدمة العملية التعليمية وهى معملين لصناعة الجلود، ومعملين ملابس والنسيج، ومعمل للحاسب الآلي.

و كلية التجارة: وتتيح للطلاب الدراسة في أقسام المحاسبة والمراجعة - قسم الإدارة - قسم الإحصاء والتامين - قسم العلوم السياسية - قسم الاقتصاد - قسم الحاسب الآلي.

وكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية: وتتيح للطالب الدراسة من خلال أربع برامج تعليمية منها اثنان مميزة وهما (برنامج تكنولوجيا الاستزراع البحري، برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية)، واثنان تقليدية وهما (برنامج إدارة الموارد السمكية، برنامج تكنولوجيا تصنيع المنتجات البحرية)، والكلية تضم ست أقسام علمية وهى (قسم الاستزراع المائي والبيوتكنولوجى - قسم تصنيع المنتجات البحرية - قسم المصايد والملاحة البحرية - قسم الاقتصاد والاعلام السمكي - قسم البيئة البحرية - قسم هندسة الصيد البحري)، وبالكلية إحدى عشر معمل مجهز لخدمة العملية التعليمية.

و كلية الطب البيطري: وتتيح للطلاب دراسة الطب البيطري هو أحد التخصصات الطبية التي تهتم بدراسة أمراض الحيوانات ومكافحتها وطرق علاجها، وهو من أبرز التخصصات الطبية في العالم حيث يهتم بأحد الجوانب الإنسانية التي حثنا عليها الدين الإسلامي وهي الرفق بالحيوان.

وكلية الحاسبات والمعلومات: وتضم كلية الحاسبات والمعلومات أقسام (قسم علوم الحاسب، قسم نظم المعلومات، قسم تكنولوجيا المعلومات)، وكلية الطب: وتضم كلية الطب جميع تخصصات الطب.