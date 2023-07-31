تجهيز مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة العريش لاستقبال الناجحين فى الثانوية العامة

شمال سيناء - محمد حسين

انتهت جامعة العريش من تجهيز مكتب التنسيق الالكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إنه تم تجهيز مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة هذا العام.

وأضاف ان مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة العريش جاهزاً لاستقبال طلاب الثانوية العامة مع بدء التنسيق وسيستقبل طلاب الثانوية العامة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام فى اطار دور الجامعة لتقديم كافة الخدمات المساعدة للمجتمع المحلي لأهل سيناء.

واوضح انه داخل المكتب تم توفير الدعم البشري من خلال أطقم مدربة ومؤهلة تساعد في عمليات الارشاد والتسجيل للطلاب واولياء امورهم، وتوفير لجنة من مركز تطوير التعليم لتقديم كل الدعم والنصح والإرشاد فيما يخص التنسيق واختيار الرغبات وتوفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب لإتمام عملية التنسيق من خلال قاعات مكيفة ومجهزة بكافة الإمكانات اللازمة.

يذكر أن كليات جامعة العريش هى التربية و العلوم الزراعية البيئية والتربية الرياضية بنين وبنات والعلوم والآداب والاقتصاد المنزلي و التجارة والاستزراع المائي والمصايد البحرية والطب البيطري والحاسبات والمعلومات و الطب.

وكانت جامعة العريش اعلنت استضافتها اختبارات القبول للمتقدمين من أبناء شمال سيناء للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى محافظة شمال سيناء، والذى يُعقد سنويًا برحاب جامعة العريش.

واستقبلت الجامعة الطلاب المتقدمين وأسرهم وممثلي مديرية الصحة الشئون الصحية، والتربية والتعليم.

ووجه الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، جميع العاملين بالجامعة بتسهيل أعمال امتحانات للطلاب، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والتنموي للجامعة لأهالي شمال سيناء، و رحب رئيس الجامعة بالطلاب المتقدمين وأسرهم وممثلي مديرية الصحية والتربية والتعليم.