10 نصائح للحفاظ على مفاصلك صحية مع تقدمك في العمر

كتبت إيناس البنا

فكر في عدد المرات التي تستخدم فيها ركبتيك وكتفيك ووركيك عند العمل أو أداء المهام اليومية الأخرى، تستخدمها بشكل متكرر إذا كنت مثل معظم الناس. لكن هل تعلم أن كفاءة عظامنا ومفاصلنا في البقاء على الحركة تقل بمرور الوقت مع تقدمنا ​​في العمر؟

وفقا لموقع " healthsite"، مع مرور الوقت ، يمكن أن تتعرض مفاصلنا للضرر. ونتيجة لذلك ، يمكن أن تبدأ في التدهور ، مما قد يسبب عدم الراحة وعدم القدرة على الحركة. الخبر السار هو أنه يمكنك اتخاذ خطوات للحفاظ على عمل مفاصلك بشكل صحيح، فيما يلى بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لدعم صحة مفاصلك في هذه المقالة.

نصائح للحفاظ على صحة العظام والمفاصل



مع تقدمك في العمر ، يساعد وجود مفاصل صحية في الحفاظ على نشاطك، هناك أشياء معينة يمكنك القيام بها لحماية مفاصلك طوال حياتك ، حتى لو لم تكن قادرًا على منع الإصابة أو الاضطرابات الصحية تمامًا مثل التهاب المفاصل .

ابق متحركًا



تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة من الزمن. استمر في تغيير المواقف. إذا كانت لديك وظيفة مكتبية ، فتأكد من النهوض والتحرك كل 30-60 دقيقة تقريبًا.

الحفاظ على وزن صحي



الوزن الزائد يثقل كاهل مفاصلك ، خاصة في ظهرك ، وركيك وركبتيك. تحدث إلى طبيبك وأخصائي التغذية إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.

مارس تمارين منخفضة التأثير

تعتبر التمارين التي تسبب أحمالاً عالية على المفاصل ضارة. تشمل التمارين الأكثر أمانًا المشي والسباحة وركوب الدراجات. تمارين تقوية العضلات مفيدة أيضًا للمفاصل، إذا كنت تعاني من تصلب المفاصل ، فاطلب المساعدة من الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي لاستعادة القوس الكامل لحركة المفصل، قد تكون الأنشطة التي تتضمن دوس القدمين ، مثل الجري أو الركض ، ضارة.

عادات الاكل

الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ج والبروتينات. تجنب الإفراط في تناول الكافيين (الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية). كبسولات زيت السمك أو السمك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تحسين صحة المفاصل.

الإقلاع عن التدخين



لا تدخن أو تشرب الكحول للوقاية من هشاشة العظام (ضعف العظام).

ارتداء حذاء مريح

تجنب الأحذية ذات الكعب العالي وارتدِ أحذية مريحة مع توسيد كافٍ للنعل وصندوق أصابع عريض لتوفير مساحة كافية لأصابع القدم.

قم بتعديل نمط حياتك



إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل في الوركين والركبتين ، فتجنب القرفصاء والجلوس القرفصاء وصعود السلالم، إذا كنت تعاني من التهاب مفاصل العمود الفقري ، فتجنب الانحناء ورفع الأوزان الثقيلة ، وحافظ على وضعية جيدة أثناء الجلوس. يمكن أن تساعد أيضًا بعض التغييرات في المنزل ومكان العمل (مثل كرسي مناسب مع دعم جيد لأسفل الظهر ، وصوان مرتفع ، وما إلى ذلك).

تدرب بشكل صحيح

إذا كنت تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية أو تمارس رياضة ، فمن الأهمية بمكان أن تقوم بالإحماء واتباع الأسلوب المناسب واتباع تعليمات مدربك أو مدربك وتجنب التدريب المفرط. الإصابات الرياضية شائعة جدًا ويمكن منعها من خلال هذه الإجراءات.

تأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء

المكون الرئيسي للغضروف المفصلي هو الماء. يساعد الحصول على كمية كافية من الماء جسمك على إنتاج السائل الزليلي لمفاصلك. يتم حماية عظامك من التدهور بواسطة هذه المادة الشبيهة بالهلام. ولكن ما مقدار الماء الذي يجب أن تستهلكه يوميًا للبقاء رطبًا بشكل صحيح؟ بشكل عام ، يجب أن تتبع عطشك.

قم بالإحماء قبل التمرين وتهدئته بعد التمرين

عندما تتمرن، قد تميل إلى تخطي الإحماء أو التهدئة. ومع ذلك ، فإن حذف تدابير التمرين المهمة هذه قد يزيد من فرصتك في تلف المفاصل. على سبيل المثال ، اكتشفت إحدى الدراسات أن الاحماء والتبريد لمدة 15 دقيقة فقط يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة.