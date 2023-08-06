يمول بنسبة من أرباح الشركات.. 6 معلومات عن صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل

كتبت آية دعبس

يُعد صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال تمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل، وسيشهد دور الصندوق فى الفترة المقبلة اتساع فى تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويرصد هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وهى:

1- منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن صرف مبلغ 175 مليونًا و421 ألف جنيه على منظومة التدريب والتأهيل.

2- يدعم صندوق دعم التدريب والتأهيل، عمليات تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة فى سوق العمل.

3- يعمل الصندوق على تقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة فى تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

4- تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذى حدد تشكيله ونظام عمله وإدارته.

5- يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي: وزير القوى العاملة رئيسًا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولى والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال.

6- يتم تمويله بنسبة من أرباح الشركات الرابحة.