نقيب المعلمين: توقعات بصرف معاشات يوليو للأسر المستحقة منتصف أغسطس الجارى

قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إنه من المتوقع أن يتم صرف دفعة معاشات يوليو للأسر المستحقة، بعد صرف مكافأة امتحانات الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم لصالح النقابة، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال منتصف شهر أغسطس الجارى، وذلك لتتمكن النقابة من توفير إجمالى المبالغ المستحقة والمقدرة بحوالى 40 مليون جنيه.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن دفعة معاشات يوليو للأعضاء التى تم صرفها نهاية يوليو الماضى، قُدرت بإجمالى مبالغ 100 مليون جنيه.

كان قد قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة دفعة المعاشات كانت تقدر بـ86 مليون جنيه عام 2014، أى أنها اقتربت من الضعف.